Специалисты РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» заменили участок водопровода в поселке Сенной

Силами бригады производственного участка пос. Сенной РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» проведены работы по замене аварийного участка водопроводной сети протяженностью 145 метров в переулке Верхнем в поселке Сенной Темрюкского района. Часть трубы, а именно 45 метров, предоставила администрация Сенного сельского поселения.

«Это были плановые работы, на их выполнение нам потребовалась неделя. Предварительно специалисты «Таманского группового водопровода» провели обследование старого водовода. По его итогам было решено полностью заменить аварийный участок с изношенными стальными трубами на современные из полиэтилена низкого давления со сроком эксплуатации не менее 50 лет. Заранее были выполнены земляные работы, подготовлена траншея, произведен монтаж нового трубопровода. В течение одного рабочего дня было произведено подключение нового участка с необходимыми в таких случаях работами по промывке и дезинфекции. Одновременно было проведено переключение абонентов со старого водовода на вновь уложенный», - рассказал начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Анатолий Горбенко.

Выполненные работы позволят повысить качество предоставляемых услуг по водоснабжению, а также минимизировать риски возможных повреждений на данном участке водопроводных сетей.