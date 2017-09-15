Дети рисуют фестиваль

Более 500 работ поступило на объявленный в Сочи международный конкурс детских рисунков "Салют, фестиваль!" Это конкурс посвящен предстоящему XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который будет проходить в России с 14 по 22 октября. На кафедре дизайна Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП) члены жюри конкурса уже приступили к предварительному обсуждению присланных работ.

- География конкурса детских рисунков "Салют, фестиваль!" оказалась очень широкой. Работы на тему "За мир и дружбу между народами" присылают ребятишки из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Пятигорска, Ростова-на-Дону, из многих российских городов. Пакеты с детскими рисунками приходят из-за границы, чаще всего из Белоруссии, Болгарии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Сербии, а одно письмо пришло даже из далекой Индии. И на всех рисунках - радостные лица людей, танцующие дети, цветущие сады, летящие космические ракеты. Юные художники разных стран уверены, что наша планета должна жить в мире, без войн и конфликтов, а граждане разных стран должны дружить друг с другом, - рассказал председатель жюри конкурса "Салют, фестиваль!", член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Союза художников России Сергей Артемьев.

Прием работ на конкурс детских рисунков "Салют, фестиваль!" будет продолжаться до первого октября. Жюри работает по адресу: "Сочи, Парковая, 172". Сюда юные художники и могут присылать свои творческие работы.

Ирина СИЗОВА