Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве бывшей сожительницы в Северском районе

Следственным отделом по Северскому району СКР по краю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения вечером 10 сентября 2017 года по улице Мира в станице Смоленской тела 32-летней местной жительницы с множественными кровоподтеками и ссадинами в области головы и туловища, причиной смерти которой явилась механическая асфиксия (ч.1 ст.105 УК РФ).

Еще на первоначальной стадии расследования уголовного дела была установлена причастность к совершению данного преступления бывшего сожителя погибшей, 30-летнего гражданина Республики Узбекистан. В связи с тем, что мужчина после совершенного преступления скрылся, он был объявлен в федеральный розыск. Местонахождение подозреваемого было установлено на территории Республики Адыгея, где он вечером 14 сентября 2017 года был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю Следственного комитета.

По версии следствия, вечером 9 сентября 2017 года мужчина встретился с бывшей сожительницей на окраине футбольного поля по улице Мира в станице Смоленской с целью поговорить, чтобы возобновить отношения. В связи с тем, что женщина ответила отказом, он она почве ревности нанес ей множественные удары кулаками по лицу, от которых она упала на землю, после чего задушил. Затем он перенес тело погибшей в канаву и прикрыл ветками деревьев, а сам скрылся.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.