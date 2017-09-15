В Краснодаре на проблемные участки дорог поставят инспекторов ДПС

С 15 сентября на ряде участков улично-дорожной сети начнут дежурить патрули.

По словам чиновников, уже предпринят ряд мер по оптимизации движения — в частности, на пересечении ул. им. Хакурате и Коммунаров изменено время работы светофора — чтобы трамваи, двигающиеся со стороны ул. Офицерской, могли ехать быстрее. На перекрестке улиц им. 2-я Пятилетка и Ставропольской при повороте направо (на ул. Ставропольскую) увеличена продолжительность зеленого сигнала, аналогичная мера действует на пересечении ул. Ставропольской и им. Шевченко. На ряде трамвайных маршрутов работают дополнительные трамвайные вагоны.