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«Сочи Парк» на зиму закроют на профилактику‍

Пятница, 15 сентября 2017 10:14
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«Сочи Парк» закрывается на профилактику. Сезон в парке развлечений завершится 12 ноября, а вновь свою работу он возобновит в марте. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, главным препятствием для работы аттракционов зимой является ветровая нагрузка. Поэтому руководством «Сочи Парка» было принято решение об изменении режима работы. В зимний период запланировано строительство новых объектов и благоустройство территории.

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