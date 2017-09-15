«Сочи Парк» на зиму закроют на профилактику‍

«Сочи Парк» закрывается на профилактику. Сезон в парке развлечений завершится 12 ноября, а вновь свою работу он возобновит в марте. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, главным препятствием для работы аттракционов зимой является ветровая нагрузка. Поэтому руководством «Сочи Парка» было принято решение об изменении режима работы. В зимний период запланировано строительство новых объектов и благоустройство территории.