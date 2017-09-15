На Кубани планируют привить от гриппа и ОРВИ почти 3 млн человек

В Краснодарском крае в рамках прививочной кампании против гриппа 2017 года планируют вакцинировать более 2,9 млн человек, об этом в четверг сообщил глава администрации региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, завершить прививочную кампанию планируется до 15 ноября, в настоящее время вакцину получили более 250 тыс. жителей региона.

"Наш регион пользуется популярностью у туристов, здесь активно проводятся мероприятия всероссийского и международного уровня, и, безусловно, мы относимся к зоне постоянного эпидемического риска. И как раз вакцинация является одним из эффективных методов предотвращения инфекционных заболеваний", – добавил губернатор.

Он отметил, что ежегодно в крае прививается более миллиона детей и двух миллионов взрослых, охват вакцинацией составляет свыше 98%. По этому показателю Краснодарский край является лидером.