Поздравление с победой Партии «Единая Россия» на выборах депутатов ЗСК

Уважаемый Николай Павлович!

Поздравляю Вас, Краснодарское региональное отделение Партии и ее сторонников с победой Партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.

Результаты избирательной кампании – свидетельство высокого авторитета Партии «Единая Россия» в регионе, слаженной работы вашего отделения.

Уверен, что кандидаты от нашей Партии оправдают доверие тех, кто за них голосовал, будут предлагать и продвигать нужным людям проекты и эффективные решения наболевших вопросов. От этого теперь зависит дальнейшее развитие края, реализация социально значимых программ и, в целом – уровень жизни людей.

Благодарю Краснодарское региональное отделение Партии за отличную работу во время избирательной кампании.

Успехов в работе и реализации задуманного.

Д.А. Медведев