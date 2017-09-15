Поздравление с победой Партии «Единая Россия» на выборах депутатов ЗСК

Уважаемый Николай Павлович!
Поздравляю Вас, Краснодарское региональное отделение Партии и ее сторонников с победой Партии «Единая Россия» на выборах депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.
Результаты избирательной кампании – свидетельство высокого авторитета Партии «Единая Россия» в регионе, слаженной работы вашего отделения.
Уверен, что кандидаты от нашей Партии оправдают доверие тех, кто за них голосовал, будут предлагать и продвигать нужным людям проекты и эффективные решения наболевших вопросов. От этого теперь зависит дальнейшее развитие края, реализация социально значимых программ и, в целом – уровень жизни людей.
Благодарю Краснодарское региональное отделение Партии за отличную работу во время избирательной кампании.
Успехов в работе и реализации задуманного.
Д.А. Медведев
Поздравление с победой Партии «Единая Россия» на выборах депутатов ЗСКПятница, 15 сентября 2017 14:11
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Уважаемый Николай Павлович!