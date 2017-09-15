Новый сезон – новые трассы

В предстоящем зимнем сезоне длина трасс крупнейшего горного курорта «Роза Хутор» в Сочи превысит сто километров. Прошлой зимой любителям горных лыж и сноуборда были доступны 94 километра трасс.

- В новом сезоне мы открываем 28-ую канатную дорогу, ее строительство завершится к началу зимнего сезона этого года. Мы добавляем восемь километров, выходим к зиме со 102 километрами. Таким образом, мы фактически завершаем нашу трехлетнюю программу капитальных вложений в строительство канатных дорог и трасс и концентрируемся на качественном развитии курорта, — сообщил исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Николай Шленцов.

В дальнейшие планы по развитию курорта «Роза Хутор» входит ввод в строй новых отелей, в том числе предоставляющих услуги спа и оздоровления. Несмотря на то, что подготовка к зиме – в самом разгаре, летний сезон в горах Сочи продолжается.

- Летний сезон у нас пока еще в разгаре, он продолжается до начала ноября, по предварительным оценкам, мы ожидаем до миллиона туристов. Небольшая «просадка» произошла в мае-июне и связана с холодной погодой в этот период в Сочи и возвращением на туристический рынок Турции. При этом средняя загрузка отелей несколько выросла с мая по конец августа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — уточнил Николай Шленцов.

В прошлом году горный курорт «Роза Хутор» принял 1,9 миллионов туристов, из которых 800 тысяч приехали на горнолыжный курорт с января по конец апреля и 1,1 миллион летом.

Ирина СИЗОВА