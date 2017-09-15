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«Балтика» присоединилась ко Всемирному дню ответственного потребления пива

Пятница, 15 сентября 2017 14:44
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«Балтика» присоединилась ко Всемирному дню ответственного потребления пива

14 сентября, накануне Всемирного дня ответственного потребления пива, в России стартует масштабная социальная акция «18+ Правила общие – ответственность каждого», направленная на предупреждение продаж и потребления пива несовершеннолетними. Организаторы – члены Союза российских пивоваров, в том числе пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group.

Согласно опросу, проведённому Исследовательским холдингом «Ромир» в ноябре 2016 года, 80% опрошенных россиян считают проблему распития алкоголя несовершеннолетними наиболее значимой среди остальных проблем, связанных с потреблением алкоголя.  

На ее решение и нацелена Всероссийская акция «18+ Правила общие – ответственность каждого», которая проходит в России уже в третий раз. Акция носит профилактический характер и призвана объединить пивоваров, представителей торговли и потребителей, чтобы предотвратить продажу алкоголя несовершеннолетним.  

В рамках проекта, в начале 2017 года Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук (ФНИСЦ РАН) провел интервью с представителями сферы торговли и ресторанного бизнеса, чтобы понять, какие факторы способствуют соблюдению закона в случае попыток несовершеннолетних приобрести алкогольную продукцию, а в каких ситуациях закон чаще всего нарушается. 

«Оказалось, что лучше всего закон соблюдается в тех заведениях, где руководители убеждены, что продажа алкоголя детям не допустима, а сотрудники информированы об ответственности за нарушение законодательства. Надеемся, что в результате Всероссийской акции «18+ Правила общие – ответственность каждого» количество таких торговых точек увеличится», - говорит Ольга Колпакова, старший научный сотрудник ФНИСЦ РАН. 

В этом году инициатива охватит более 80 000 торговых точек в 120 городах России, включая Ростов-на-Дону.  

Так, в Донской столице в течение двух недель, начиная с 14 сентября волонтеры, сотрудники «Балтики» и других пивоваренных компаний, вместе с партнерами акции посетят торговые точки города, чтобы проинформировать продавцов и покупателей о правилах ответственности, законодательстве, и, таким образом, не допустить продажу и потребление алкоголя несовершеннолетними. Особое внимание продавцов обратят на расширение списка документов, подтверждающих возраст покупателя. В этом году добавлены еще два документа - водительское удостоверение и персонифицированная карта зрителя (Fan ID). С помощью последней право подтвердить совершеннолетие можно до 31 декабря 2018 года. 

Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области: «Задачи, стоящие перед органами государственной власти в отношении регулирования алкогольного рынка, многоплановы. С одной стороны, в приоритете – здоровье граждан и общественный порядок, с другой стороны – необходимость создавать такие условия развития для легального бизнеса, чтобы был соблюден интерес и общества, и государства, и предпринимательского сообщества. И когда бизнес это понимает и готов вовлекаться в социальную повестку, находить баланс гораздо проще. К показательным в этом смысле инициативам относится Всемирный день ответственного потребления пива. В Ростовской области мероприятия под его эгидой проводятся не в первый раз. Однако нам все еще есть к чему стремиться – по незнанию ли, с умыслом ли, но еще далеко не все готовы соблюдать очевидные и давно действующие требования закона, например, не продавать алкоголь несовершеннолетним. Просветительская работа, которая проходит в рамках этой акции, это тот элемент, который с одной стороны нуждается в усилении, а с другой – способен примирить между собой интересы всех вовлеченных сторон». 

Екатерина Иванова, менеджер по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group«На протяжении своей истории наша компания проводит различные мероприятия по развитию культуры ответственного потребления пива. Продажа пива несовершеннолетним – одна из ключевых проблем, связанных с потреблением алкоголя, которая продолжает беспокоить широкую общественность. Поддержка и организация таких акций, как «18+ Правила общие – ответственность каждого» является частью программы устойчивого развития «Балтики» и Carlsberg Group «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего». Одна из долгосрочных стратегических целей программы, к достижению которых будем стремиться: «Ноль безответственного потребления». Для этого мы намерены развивать партнерство с различными заинтересованными сторонами. Мы рады запустить горячую линию совместно с редакцией издания «Комсомольская правда», ведь роль СМИ в привлечении общества к решению социально значимых проблем была и остается высокой».  

В рамках программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» Carlsberg Group будет стремиться, чтобы к 2030 году 100% рынков, на которых работает компания, демонстрировали улучшения по показателям ответственного потребления в поддержку цели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по сокращению злоупотребления алкоголем и цели устойчивого развития ООН (ЦУР 3) −   обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. 

Во Всемирный день ответственного потребления пива Carlsberg Group с помощью партнеров намерена охватить более 20 миллионов людей на 20 рынках по всему миру через мероприятия и сообщения по ответственному потреблению. 

Подробнее об акции читайте здесь (ссылка на раздел на корпоративном сайте).  

Всемирный день ответственного потребления пива. Справка 

В 2015 году крупнейшие пивоваренные компании учредили Всемирный день ответственного потребления пива. Впервые мероприятие состоялось 18 сентября 2015 года. В нем было задействовано около 60 тысяч сотрудников пивоваренных компаний в 62 странах. Информация о мерах по предотвращению потребления алкоголя несовершеннолетними была донесена в общей сложности до 10 миллионов потребителей.  

Акция «18+ Правила общие – ответственность каждого». Справка 
Всероссийская акция «18+ Правила общие – ответственность каждого» проводится в России в рамках Всемирного дня ответственного потребления пива. Цель акции объединить пивоваров, представителей торговли и покупателей, чтобы совместными усилиями сделать невозможной продажу алкоголя несовершеннолетним. В рамках акции Союз российских пивоваров разработал 18 правил – 6 для продавцов, 6 для покупателей, 6 для пивоваров, следование которым позволит эффективнее выполнять требования законодательства в части недопустимости продаж пива несовершеннолетним. Внедрение этих правил в повседневную практику становится одним из важных элементов работы по созданию условий для недоступности алкоголя несовершеннолетним. 

Узнать 18 правил  

Пройти тест покупателя 

Пройти тест продавца 

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