В Краснодаре на месте отодвинутого забора на Красной высадили деревья

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК, начальник отдела озеленения, цветоводства и ландшафтного дизайна Иса Чингариев рассказал, что на протяжении 270 м вдоль тротуара высадит деревья и кустарники. Все работы планируется выполнить в ближайшие дни. После переноса забора уложили новую тротуарную плитку, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На этом участке высадят 13 лип высотой 3−3,5 м, а также 70 туй — от 1,2 до 2,2 м. Чингариев объяснил, что используют принцип трехъярусного озеленения: деревья, хвойники (туи), декоративные кустарники — барбарис и пузыреплодник, а также декоративные злаковые создадут зеленый ансамбль.

Работы по высадке деревьев и другой растительности проводит МКУ «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну».