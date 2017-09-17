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Глава Туапсинского района Лыбанев досрочно покинул пост

Воскресенье, 17 сентября 2017 01:02
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Глава Туапсинского района Владимир Лыбанев ушел в отставку по собственному желанию.
Решение принято сегодня после того, как стало известно, что Владимир Лыбанев избран депутатом Заксобрания Краснодарского края шестого созыва, сообщает пресс-служба Туапсинского района.
Владимир Лыбанев занимал пост главы Туапсинского района последние семь лет.

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