В Краснодаре демонтируют объекты, закрывающие проезд по городским дорогам

В столице Кубани начат демонтаж препятствий, незаконно установленных на городских дорогах.

Как сообщил заместитель начальника управления МВД РФ по Краснодару Александр Папанов, в ходе проверок состояния дорог выявлено, что подавляющее большинство перекрытий и ограждений сделаны на муниципальных дорогах без необходимых разрешительных документов, что противозаконно.

Согласно статьи 20.18. «Блокирование транспортных коммуникаций» Кодекса административных правонарушений РФ, за это предусмотрены серьезные штрафы.

Но главная проблема в том, что самовольно установленные объекты ограничивают движение личного и общественого транспорта, в том числе – служб быстрого реагирования, нарушают правила безопасности, чем создают пробки на других участках.

«В период активных работ, когда дороги испытывают пиковые нагрузки, мы просто не можем допустить никаких ограничений движения по участкам, которые находятся в проезжем состоянии, тем более – на муниципальной земле», - сказал глава города.

Согласно его распоряжению в пятницу, 15 сентября, уже начат демонтаж посторонних объектов - бетонных блокв, шлагбаумов, других ограничений, в том числе - инертных материалов (щебеня, гравий и т. д.). Работы продолжатся все выходные дни.