Преподаватели просят прекратить коррупцию в медколледже в Краснодаре

Участники санкционированного пикета заявили о вымогательстве денег у студентов и запугивании несогласных. Студенты и преподаватели медколледжа добиваются от краевых властей проведения проверки в образовательном учреждении.

По словам одной из участниц пикета, преподаватели колледжа вымогают у студентов деньги. Тех, кто не хочет платить, просто запугивают. Педагогов, которые пытаются бороться с такой ситуацией, вносят в "черный список".

По информации организатора пикета Руслана Ашинова, за последние три года из колледжа уволились 62 сотрудника и эта цифра продолжает расти. Люди не выдерживают и пишут заявления об уходе, не дожидаясь отпусков.

«Студенты, преподавательский состав и активисты хотят добиться того, чтобы губернатор края обратил внимание на то, что творится в стенах краснодарского краевого медицинского колледжа», - приводит издание слова Руслана Ашинова.

Участники акции также обратились к министру здравоохранения Краснодарского края Евгению Филиппову с просьбой провести проверку в образовательном учреждении.

Комментарии от руководства медицинского колледжа относительно позиции участников пикета не поступали.