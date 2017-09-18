«Ростелеком» познакомил жителей Кубани с телеком-новинками в День Краснодарского края

«Ростелеком» принял участие в праздновании, посвященном 80-летию основания Краснодарского края и 225 годовщине освоения казаками Кубанских земель. Мероприятие состоялось в Краснодаре на территории «Баскет Холла» 16 сентября.

На празднике «Ростелеком организовал собственную площадку, где были представлены услуги «Интерактивного ТВ», мобильной связи, а также новая услуга компании - «Видеокомфорт». Эта услуга позволяет удаленно в режиме онлайн наблюдать за происходящим в квартире, на лестничной клетке или придомовой территории (в зависимости от места установки видеокамеры) с помощью специального приложения. Камера оснащена Wi-Fi-модулем и динамиком, что позволяет видеть и слышать всё, что происходит в радиусе съемки, и даже давать голосовые указания. Особенно это актуально, если в квартире дети, пожилые люди, а также в целях безопасности. На большой ТВ-плазме демонстрировались возможности «Интерактивного ТВ» – более 290 каналов, в том числе 79 каналов в HD-качестве. В шатре телеком-оператора гости праздника подключали услуги мобильной связи. При переходе на обслуживание в «Ростелеком» новые абоненты могли сохранить номер своего мобильного телефона, выбирая наиболее выгодные тарифы.

Для всех гостей мероприятия прошла масштабная выставка-ярмарка основных достижений Краснодарского края в аграрном и промышленном секторах экономики, в сфере сельского туризма, а также в развитии традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел. Жителям и гостям города были представлены инсталляции краевых министерств и ведомств, мастер-классы от народных умельцев Кубани. Стилизованные под традиционное казачье жилище подворья муниципальных образований края открыли свои курени и дегустационные зоны, где каждый желающий смог попробовать блюда традиционной кубанской кухни. В программе праздника состоялось выступление народного артиста России Олега Газманова, арт-группы «Хор Турецкого», Кубанского казачьего хора, а также ведущих кубанских творческих коллективов. Завершилось мероприятие праздничным фейерверком.