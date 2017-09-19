В Сочи началась дойка рыбы

На сочинском племенном заводе добывают икру форели, семейства лососевых. Каждая особь дает около трех тысяч икринок. Часть из них остается расти в Сочи, часть отправляется в российские регионы. За сезон, путина длится с августа по апрель, можно получить до 60 миллионов мальков форели.

- В рыболовстве форель один из самых подвинуты промышленных видов, - рассказывает заместитель директора по производству форелеводческого хозяйства Александр Проскуряков.

Сама дойка форели – проста. Перед процедурой рыбу помещают в лоток, где в специальном растворе проходит анестезия. Через несколько секунд форель обездвижена, после чего можно сдаивать икру, не боясь повредить внутренние органы животного. Сотрудники форелевого хозяйства обязательно надевают специальные закрытые костюмы и перчатки. Это необходимо, чтобы предотвратить ожоги - температура тела у форели в три раз ниже, чем у человека. Полученную у самцов молоку и икру самок смешивают и отправляют в инкубатор. Затем мальков выпускают в водоем. Через два-три года вылупившаяся из икринок форель уже сама может приносить потомство, обеспечивая столы россиян красной икрой и свежей рыбой.

Ирина СИЗОВА