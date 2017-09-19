В честь 15-летия «ОПОРЫ РОССИИ» выпущена почтовая открытка

К юбилейному форуму «ОПОРЫ РОССИИ» «15 лет вместе!» Почта России выпустила почтовую открытку тиражом 2500 экземпляров. На ней изображены обширная география нашей страны и многообразие малого и среднего бизнеса, который играет важную роль в развитии экономики России.

В церемонии гашения почтовой открытки специальным штемпелем «Москва – столица России» приняли участие генеральный директор Почты России Николай Подгузов и президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Почтовая продукция, погашенная в день ее выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

На площадке форума был установлен специальный ящик Почты России. Все участники и гости мероприятия получи возможность бесплатно отправить эксклюзивные почтовые открытки во все города России прямо с площадки форума.

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» создана 18 сентября 2002 г. для содействия консолидации предпринимателей и граждан для участия в формировании благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в Российской Федерации, обеспечивающих эффективное развитие экономики. Основными задачами организации являются: защита прав и интересов предпринимателей; создание благоприятного бизнес-климата в российских регионах; содействие обеспечению доступа малого и среднего бизнеса к имущественным и финансовым ресурсам; стимулирование развития предпринимательской активности и многое другое.

«ОПОРА РОССИИ», являющаяся крупнейшей бизнес-сетью страны, имеет действующие во всех 85 регионах отделения, 15 представительств за рубежом. Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий, иных членов формируют Некоммерческое партнерство «ОПОРА» (составная часть «ОПОРЫ РОССИИ»). «ОПОРА РОССИИ» и НП «ОПОРА» вместе объединяют около 450 тысяч малых и средних предпринимателей.