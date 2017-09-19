Отдых в Сочи – на отлично!

Хорошо учитесь? Отдыхайте в Сочи! Предприятия туристской отрасли курорта решили поддержать тягу к знаниям у ребят. Необычную акцию для отличников и хорошистов объявил расположенный в центре Сочи отель «Бревис». Созданный компанией «Юниверсити Плаза» в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года, он замечательно подходит для детского отдыха. В 16-ти этажном здании расположены 124 апартамента с отдельным балконом и кухней, оснащенной бытовой техникой.

- В рамках акции отличники и хорошисты смогут получить скидку в 25 процентов на проживание в нашем отеле. Для этого необходимо в первой четверти получить 25 пятерок и четверок, при бронировании номера использовать промокод «Я ХОРОШИСТ», а при заселении показать дневник, - сообщили в апарт-отеле «Бревис».

Акция стартует 2 октября и продлится до завершения осенних каникул – 12 ноября. Ну а, чтобы отдых в Сочи был нескучен – добро пожаловать в российский Диснейленд – «СочиПарк». Тем более, что вход для отличников – бесплатный.

- Для того, чтобы побывать в «СочиПарке» бесплатно необходимо за месяц получить 30 отличных оценок и предъявить в кассе, заверенную у директора школы, справку об этом. Воспользоваться бесплатным входом в парк отличники могут в любой день, вплоть до 24 мая, - рассказали в «СочиПарке».

Ирина СИЗОВА