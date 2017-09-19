Вчера спортсмен – сегодня управленец

Выдающиеся российские спортсмены сменили залы и стадионы на студенческие парты. Специальный курс для атлетов, завершивших свою карьеру, стартовал в Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) в Сочи. Организованный совместно с Фондом поддержки олимпийцев России, он направлен на повышение квалификации бывших спортсменов в сфере управления.

- Большинство из олимпийцев по-прежнему работают в области физкультуры и спорта. Сегодня они возглавляют спортивные объекты, школы, федерации, часто, именно в их компетенции, находится воспитание новых поколений российских спортсменов. Поэтому, конечно, хотелось бы вооружить их актуальными знаниями, дать в руки самый современный инструментарий для эффективной работы. Совместно с Фондом поддержки олимпийцев России, ОКР и Министерством спорта нам удалось создать хорошую образовательную систему для бывших спортсменов. Надеюсь, что это окажет положительное влияние на развитие индустрии спорта в нашей стране, - отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

Курсы для бывших атлетов уже стали традиционными в Олимпийском Университете. Начиная с 2012 года обучение в Сочи уже прошли 206 спортсменов, в том числе олимпийцев, из 67 регионов России. На этот раз за парту в кампусе РМОУ, созданном компанией «Юниверсити Плаза», сели представители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Томска, Ростова, Перми, республик Коми, Татарстана и других регионов страны. Среди «студентов» - мастера спорта, призеры чемпионатов Европы и мира, олимпийские чемпионы – Баранова Наталья и Тагир Хайбулаев.

- Курс продлится в течение недели. За это время бывшие атлеты изучат «рецепты» успешного спортивного менеджмента, узнают о состоянии законодательного обеспечения физической культуры, познакомятся с фандрайзингом, финансированием, информационными технологиями и маркетингом в сфере спорта, - рассказали в пресс-службе Российского Международного Олимпийского Университета.

Ирина СИЗОВА