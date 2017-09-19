В Краснодарском крае разыскивается без вести пропавший в прошлом году в Смоленской области мужчина

Смоленским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Смоленской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту безвестного исчезновения Каховского Петра Михайловича, 12 июля 1941 года рождения.

Следствием установлено, что в период времени с 20 по 23 июля 2016 года мужчина выехал на велосипеде серебристого цвета с места своего жительства, расположенного в деревне Фалисы Духовщинского района Смоленской области, и до настоящего времени не вернулся, его местонахождение не известно. При себе Каховский имел паспорт гражданина РФ на свое имя.

Каховский П.М. страдает психическим расстройством, в связи с чем, неоднократно проходил лечение в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница».

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации убедительно просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения или местонахождении Каховского Петра Михайловича позвонить по телефону: 8 (915) 655-98-77 либо 02.