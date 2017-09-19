В Краснодаре пройдет «Кубанская ярмарка»

В Краснодаре пройдет крупная региональная агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка», посетить ее можно будет с 20 по 24 сентября.

На ярмарке будут представлены отрасли растениеводства и садоводства (включая виноградарство, виноделие и цветоводство), а также животноводства, рыбоводства, птицеводства и пчеловодства. Посетители выставки смогут увидеть продовольственные товары, товары народных промыслов, продукцию отрасли пивоварения и безалкогольных напитков, производства сельхозтехники, оборудования и технологий, а также агротуризма, сообщается на главном сайте.

Участниками «Кубанской ярмарки» являются представители малых форм хозяйствования и предприятия малого бизнеса агропромышленного комплекса края. В этом году ими смогут стать фермеры, личные подсобные хозяйства, ИП.

Выставка состоится на территории выставочного комплекса «Экспоград Юг» на улице Конгрессная, 1 В.