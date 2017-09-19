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Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Поляков

Вторник, 19 сентября 2017 10:09
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Директором Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Поляков. Сергей Пулинец, руководивший филиалом до этого времени, перешёл на должность директора Волгоградского филиала компании. 

Сергей Поляков родился 7 октября 1983 года в Пермской области. В 2005 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

С 2005 по 2009 год работал в компаниях, занимающихся строительством объектов связи. Начиная с апреля 2009 года по сентябрь 2017 года работал в структурах «ЭР-Телеком Холдинг», последовательно занимая позиции технического директора и директора филиала в различных городах присутствия компании. 

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Рад приветствовать Сергея Полякова в команде «Ростелекома» на Юге. Его профессионализм и опыт в отрасли, а также в вопросах взаимодействия с бизнес-структурами и институтами власти позволят усилить позиции «Ростелекома» в регионе и придать новый импульс развитию телекоммуникаций в крае». 

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