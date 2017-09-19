Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» возглавил Сергей Поляков

Директором Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Сергей Поляков. Сергей Пулинец, руководивший филиалом до этого времени, перешёл на должность директора Волгоградского филиала компании.

Сергей Поляков родился 7 октября 1983 года в Пермской области. В 2005 году окончил электротехнический факультет Пермского национального исследовательского политехнического университета.

С 2005 по 2009 год работал в компаниях, занимающихся строительством объектов связи. Начиная с апреля 2009 года по сентябрь 2017 года работал в структурах «ЭР-Телеком Холдинг», последовательно занимая позиции технического директора и директора филиала в различных городах присутствия компании.

Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Рад приветствовать Сергея Полякова в команде «Ростелекома» на Юге. Его профессионализм и опыт в отрасли, а также в вопросах взаимодействия с бизнес-структурами и институтами власти позволят усилить позиции «Ростелекома» в регионе и придать новый импульс развитию телекоммуникаций в крае».