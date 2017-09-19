Ярмарки вакансий пройдут во всех районах краснодарского края

Одной из самых актуальных проблем молодежи является поиск работы. Многие студенты после окончания учебного заведения часто получают отказ из-за отсутствия опыта, поэтому очень важно получать практические навыки на конкретных предприятиях, учреждениях одновременно с началом обучения в вузе, колледже или техникуме. На Кубани имеется огромный опыт в этом направлении, занятостью молодежи в нашем крае занимаются с 1999 года, сегодня это основная функция Центра молодежных инициатив.

В центре предлагают молодым людям работу в студенческих трудовых отрядах, трудоустройство на временную занятость на предприятия региона. Ежегодно проводятся ярмарки вакансий, как краевые, так и муниципальные. Для того, чтобы у каждого молодого человека имелась возможность обратиться за помощью в трудоустройстве, в каждом районе в органах по делам молодежи закреплены специалисты. Благодаря этой структуре, с января по сентябрь этого года получили консультацию более 20 тысяч молодых граждан.

Для того, чтобы молодые люди лучше ориентировалась на рынке труда, смогли знакомиться с актуальными вакансиями проводятся ярмарки вакансий. Очередные ярмарки пройдут в муниципалитетах уже в эту пятницу, 22 сентября во всех районах. Помимо ознакомления с вакансиями, ребята пройдут предварительные собеседования.