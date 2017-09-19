Сервис доставки продуктов «Фермерский24» приглашает на бесплатную дегустацию

Фермерский24 принимает участие в «Кубанской ярмарке» 20-25 сентября 2017 года! Всем гостям стенда сервиса «ФЕРМЕРСКИЙ24» бесплатная дегустация настоящих фермерских продуктов питания от фермеров Кубани!

Ищите нас на стенде № 1.44.06 или по вывеске «Фермерский24».

На стенде Фермерского24 можно будет попробовать мясо, колбасы, копчености, сало и многое другое. Настоящий вкус натуральных продуктов! Во время дегустации фермеры Кубани расскажут вам много интересного о себе и своем проекте.

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Напомним, что сообщество фермеров запустило в Краснодаре сервис «Фермерский24», который обеспечивает доставку продуктов питания до двери клиента в Краснодаре.

По словам руководителя КФХ Мануйловых Петра Мануйлова к созданию этого проекта подтолкнула невозможность попадания продуктов от мелких производителей на прилавки магазинов и растущий спрос населения на натуральные и свежие продукты.

Потребители все больше понимают, что от правильного питания зависит все: здоровье, внешность, энергия и даже успехи в карьере.

Сейчас в проекте участвуют уже девять кубанских фермерских и крестьянских хозяйств. В продаже: молоко, свинина, куры, утки, яйцо, индюки, кролики, овощи, картофель, масло, колбасы и многое другое.

В ближайшее время появятся овощная и фруктово-ягодная консервация, мед, говядина, сезонные фрукты и овощи, сухофрукты, вяленые помидоры. «Наши продукты имеют еще не забытый деревенский вкус настоящих продуктов», - рассказал фермер Петр Мануйлов.

Схема работы «Фермерского24» проста. Заказы на поставку деревенских и фермерских продуктов питания собираются по телефону, затем передаются фермерам. Сформированные «корзины» продуктов для конкретного заказчика доставляются напрямую от фермера до дверей покупателя. Таким образом, обеспечивается свежесть продуктов, ведь их везут «прямо с грядки», минуя склады и полки магазинов. При переработке продуктов используются традиционные рецепты, главный критерий – качество продуктов. Ведь это не массовое производство, где самое важное дешевизна и огромные сроки хранения. В каждый заказ кладется «визитка» конкретного производителя, чтобы потребители знали, кому можно высказать претензии или пожелания.

Более подробную информацию о проекте «Фермерский24» можно получить по телефону 8-967-300-60-61, сайт фермерский24.рф