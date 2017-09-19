Костенко: Порядок безакцептного списания денежных средств со счетов клиентов банка должен быть законодательно регламентирован

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Наталья Костенко заявила о росте жалоб избирателей на безакцептное списание банками задолженностей со счетов клиентов без указания ими в акцепте конкретного счета. Такая ситуация является недопустимой, и Центробанк России уже высказывался против этой практики, напомнила она. Депутат обратилась в Центральный Банк с просьбой о начале совместной с депутатами Госдумы разработке поправок в ФЗ «О национальной платежной системе» с целью установления законодательного запрета безакцептного списания без распоряжения клиента банка и соблюдения необходимой формы, реквизитов.

«За последнее время увеличилось количество обращений избирателей, поступаемых в мой адрес по вопросу безакцептного списания денежных средств банками с принадлежащих им счетов. Граждане жалуются на то, что банки в момент оформления кредитного договора фактически навязывают им типовое условие о возможности безакцептного списания денежных средств с принадлежащих им в этом же банке счетов. При этом, как указывают в обращениях заявители, в таких ситуациях после заключения кредитного договора и направления в адрес банка заявления об отзыве заранее данного акцепта, банки по-прежнему продолжают списывать денежные средства в счет погашения кредитов. Мы считаем это неправильным. Поскольку действия банков должны соответствовать требованиям пункта 2.9.1. Положения Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», где указано, что заранее данный акцепт должен иметь соответствующую форму и реквизиты с указанием суммы акцепта или порядка ее определения, сведений о получателе средств, имеющем право предъявлять распоряжения к банковскому счету плательщика и иные сведения», - сообщила Наталья Костенко.

По словам, Натальи Костенко, на сегодня многих кредитных должников волнует проблема безакцептного списания денежных средств со счетов, открытых в банке. Речь идет о ситуациях, когда, к примеру, у гражданина со счета, куда поступает ежемесячно заработная плата, банк списывает денежные средства в счет погашения ранее оформленного клиентом в этом же банке кредита. Казалось бы, в такой ситуации все понятно и просто: гражданин при оформлении кредитной сделки соглашается с шаблонным условием кредитного договора, где указано, что заемщик согласен на безакцептное внесудебное списание денежных средств со всех принадлежащих ему в этом банке счетов. Однако, по мнению депутата, данное типовое условие кредитного договора, без соблюдения формы и реквизитов оформления заранее данного акцепта, противоречит требованиям, установленным Центральным Банком.

Сегодня проблема безакцептного списания волнует не только заемщиков, но и банки. Так в этом году в ответ на просьбу банкиров о сохранении используемого порядка безакцептного списания Банк России указал, что применение заранее данного акцепта плательщика ко всем счетам, открытым в банке запрещено. Однако, по мнению главы департамента правового обеспечения ХКФ-банка Александра Гонтаренко, «ни из Гражданского кодекса, ни из закона «О национальной платежной системе» не понятно, правомерно ли такое списание или нет».

Председатель Межрегиональной общественной организации «Агентство защиты прав потребителей финансовых услуг», пояснила, что в настоящий момент, несмотря на требования Положения Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П, действительно сложилась отрицательная судебная практика при оспаривании безакцептного списания денежных средств со всех счетов заемщиков. В таких ситуациях, к сожалению, при рассмотрении спора между банком и заемщиком суды не учитывают доводы заемщика о том, что он не давал распоряжения (акцепта) списания денежных средств с принадлежащих ему счетов в счет погашения задолженности (с указанием суммы акцепта и иных необходимых реквизитов). И, отказывая в удовлетворении иска, судебные инстанции обосновывают законность действий банка со ссылкой на соблюдение сторонами спора принципа свободы договора (ст.421 ГК РФ). Подобная правовая коллизия, свидетельствует о прямом нарушении прав потребителей финансовых услуг и необходимости устранения соответствующего законодательного пробела.

Наталья Костенко сообщила: «Проведенный нами правовой анализ условий кредитных договоров, предусматривающих возможность безакцептного списания, показал, что они не соответствуют требованиям, установленным Банком России. Я направила письмо в Центральный Банк, с просьбой о совместной с депутатами Госдумы и экспертами ЦБ РФ проработки поправок в ФЗ «О национальной платежной системе» с целью устранения в осеннюю сессию существующих противоречий в судебной практике».