Пресечена попытка доставки наркотических средств в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю

Сотрудники оперативного отдела ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими отдела по незаконному обороту наркотических средств УМВД по городу Краснодару пресекли попытку доставки наркотических средств на территорию исправительного учреждения.

По подозрению в сбыте и незаконном хранении наркотических средств был задержан гражданин К. 1979 года рождения. В ходе личного досмотра у него были обнаружены и изъяты девять полимерных свертков, обмотанных скотчем, внутри которых находилось вещество серо-зеленого цвета, предположительно наркотическое средство «марихуана» общим весом около 300 грамм. Наркотическое средство предназначалось для передачи на территорию ИК-14 с целью распространения среди осужденных учреждения.

В действиях гражданина К. усматривается признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.