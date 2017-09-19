Пресечена попытка доставки запрещенных предметов в ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю

В ходе реализации оперативной информации на прилегающей территории к ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю при попытке переброса через основное ограждение запрещенных предметов был задержан гражданин Н. 1995 года рождения.

При личном досмотре задержанного были обнаружены и изъяты два полимерных свертка черного цвета. Внутри первого свертка оказались девять мобильных телефонов различных марок. Во втором свертке были обнаружены десять пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Данные предметы предназначались для передачи на режимную территорию ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю осужденному Б. 1979 года рождения.

В отношении гражданина Н. за попытку передачи запрещенных предметов на режимную территорию ИК-14 был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12.КоАП РФ. Санкция данной статьи предусматривает конфискацию запрещенных предметов и штраф в размере до 5 тысяч рублей.