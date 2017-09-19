Скачки на кубок НАСИБОВА

23 сентября в 12 часов на Краснодарском ипподроме пройдут племенные испытания лошадей арабской и английской чистокровных верховых пород. В программе 9 скачек, призовой фонд скакового дня 1 561 000 рублей. Все скачки этого субботнего дня призовые.

Будут разыграны:

-ПРИЗ ГОРОДА КРАСНОДАРА;

-ПРИЗ РЕКИ ВОЛГИ;

-БОЛЬШОЙ СПРИНТЕРСКИЙ;

-ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ТАНКИСТА;

-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ;

-ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ КУБАНСКОЙ СЕМЬИ;

-ПРИЗ В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В АБХАЗИИ;

-КУБОК НАСИБОВА Н.Н.;

-ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ.

Главная скачка дня КУБОК НАСИБОВА (приз СРАВНЕНИЯ) для лошадей английской чистокровной породы 3-х лет и старше, на дистанцию 2400м. Призовой фонд скачки 800 000 руб. Приз СРАВНЕНИЯ ведет свою историю 1925 года. Название приза СРАВНЕНИЯ говорит само за себя, в нём сравниваются сильнейшие лошади от 3-х лет и старше. В 2002 году скачке на Приз Сравнения было присвоено имя «Кубка Насибова», переведя «Кубок» в Первую (самую высокую) группу. Статус скачки сравним с Российским призом Дерби. КУБОК НАСИБОВА – это российский аналог всемирно известной скачки на приз Короля Георга IV и Королевы Елизаветы II, Чемпион Стейкс в Ирландии, Приза Триумфальной Арки во Франции. Скачка получила своё имя в честь Николая Насибова – легендарного тренера и величайшего из жокеев XX века, единственному, кому трижды удалось завоевать Приз Европы и стать победителем самых главных классических скачек мира. Благодаря высокому профессионализму, таланту, выдержке, «гений скачек», преодолев трудности и высокую конкуренцию, собрал практически все титулы и награды, возможные для советского жокея своего времени, и, тем самым, помог вывести на высочайший уровень скаковое дело в России. За свою жизнь Николай Насибов успешно работал со многими лошадьми, но в его карьере был особенный гнедой Анилин. Трибуны многих скаковых ипподромов Европы и Америки аплодировали Анилину под седлом Николая Насибова. Не менее значимы успехи Насибова в качестве тренера, среди побед его учеников стоит Приз Европы 1978 года, когда Аден под седлом Александра Чугуевца вырвал победу у знаменитого французского Тип Мосса на лошади Триллион. 23 сентября на старт КУБКА НАСИБОВА заявлено 10 ярких участников, борьба по дистанции не оставит зрителей равнодушными.

Под занавес дня пройдет ставшая уже экзотикой на всех Российских ипподромах барьерная скачка на приз В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. Красота барьерных скачек просто завораживает, зрительский интерес к таким скачкам сравним только с главными традиционными призами. Стартовать участники будут впервые на классическую дистанцию 2400метров.

Ждем Вас на скачки!!!!

Для детей весь день катание на лошадях. А для азартных игроков ни на минуту не закрывается пункт приема ставок – тотализатор.

Приобрести билеты можно в день скачек.

Дети до 6 лет бесплатно.

Подробнее по т 8(861) 228-69-93