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СЮЖЕТ ДНЯ

Сотрудниками правоохранительных органов проведены профилактические беседы в школах

Вторник, 19 сентября 2017 12:02
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Сотрудники Краснодарского СОТ Южного СУТ СК России совместно с сотрудниками ОПДН Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте  провели беседы в МБОУ СОШ № 32 г. Краснодар, разъяснив учащимся правила безопасного поведения на объектах железной дороги.  

Несовершеннолетним младшего и среднего школьного возраста разъяснена недопустимость нахождения на объектах железной дороги без сопровождения взрослых, в особенности, в темное время суток.  

Обращено внимание на скорость движения составов, величину тормозного пути, а также на то, что ряд объектов железной дороги находится под постоянным электрическим напряжением. Разъяснен ряд запретов, в том числе: повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта; повреждать железнодорожный подвижной состав; класть на железнодорожные пути посторонние предметы; бросать предметы в движущийся подвижной состав; оставлять ложные сообщения о готовящихся террористических актах на объектах железнодорожного транспорта.  

В заключение профилактической встречи несовершеннолетними задавались вопросы, а также приводились примеры пребывания на железной дороге из личного опыта, которые также разбирались и обсуждались в ходе беседы.  

Помощник руководителя Краснодарского СОТ капитан юстиции  Д.В. Росляков 

 

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