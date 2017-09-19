«Краснодар Водоканал» занял 1 место на Всероссийском фестивале «Вместе Ярче-2017»

Проект «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») занял первое место на Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе Ярче-2017».

Фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» впервые прошел в 2016 году в целях популяризации рационального использования энергетических и природных ресурсов. В сентябре 2017 года на Театральной площади Краснодара жители, предприятия и организации города смогли принять участие во втором по счету Всероссийском фестивале.



В мероприятие были вовлечены руководители органов власти, различные компании, деятели науки, культуры и спорта. ООО «Краснодар Водоканал» представил на конкурс проект энергомеханической службы «Комплекс мероприятий по снижению затрат на электроэнергию», который занял первое место в номинации «Лидер внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности».

«Главный призыв фестиваля – бережное отношение к электроэнергии – уже давно стал девизом нашего предприятия, - рассказал генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. - Внедрение принципов энергосбережения и энергоэффективности напрямую связано с оптимизацией процессов управления системами водоснабжения и водоотведения, что позволяет сократить затраты на электроэнергию и приводит к снижению электропотребления. С целью обеспечения качественных услуг для потребителей, а также в рамках выполнения программ энергоресурсосбережения, краснодарский водоканал стремиться достичь оптимального режима работы всех объектов, внедряя самые современные технологии. Подобные мероприятия помогают решать важные вопросы сокращения потерь воды, эксплуатационных расходов и значительного снижения объемов потребления электроэнергии».