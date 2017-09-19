Coca-Cola HBC в четвертый раз возглавила рейтинг индекса устойчивого развития Dow Jones (DJSI) в сегменте производителей напитков

Это уникальное достижение в секторе производства безалкогольных напитков стало возможным благодаря передовой практике устойчивого развития и прозрачной системе отчетности Coca-Cola HBC.

Компания Coca-Cola HBC, один из лидирующих производителей продукции под товарными знаками The CocaCola Company, четвертый год подряд признается лидером среди производителей безалкогольных напитков согласно индексу устойчивого развития Dow Jones (Dow Jones Sustainability Index). В 2016 году компания достигла высоких показателей устойчивого развития в области трудовой практики, разработки стратегий в области здоровья и благополучия потребителей, а также по всем аспектам охраны окружающей среды. Общий результат компании — 90 из 100, что на 38 пунктов выше среднего показателя по отрасли.

В этом году Coca-Cola HBC продолжила работу по снижению отрицательного влияния предприятий на окружающую среду и стимулированию положительных преобразований в сотрудничестве со своими партнерами за счет формирования устойчивой производственно-сбытовой цепочки и содействия местным сообществам в целях повышения их общественного благосостояния.

Благодаря успехам предшествующих лет в 2016 году компании удалось понизить потребление воды на 3% на 1 литр произведенной продукции. Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности позволили сократить расход энергии на 5% на 1 литр произведенной продукции. В 2016 году 37% общего объема упаковочных материалов, поступивших на рынок, были отправлены на вторичную переработку.

Coca-Cola HBC обеспечивает напитками примерно 600 миллионов потребителей в 28 странах на трех континентах с развитой, развивающейся и переходной экономикой. В 2016 году компания инвестировала 7,3 млн евро в социальные проекты, направленные на улучшение благосостояния общества, что составило 1,6% от прибыли до вычета налогов. Совместно с 294 некоммерческими организациями компания работала над проектами по защите окружающей среды и сохранению водных ресурсов, а также программами, направленными на развитие молодежи.

Основные показатели устойчивого развития за 2016 год:

31 083 сотрудников;

35 000 поставщиков;

3,1 млрд евро потрачено на закупки для производственных нужд;

281 млн евро – сумма уплаченных налогов;

прямые выбросы углерода за год снизились на 6 % (по сравнению с прошлым годом);

на 33 % сократилось количество отходов на 1 литр произведенной продукции (по сравнению с прошлым годом);

показатель вовлеченности сотрудников составил 88 %.

Узнать больше о показателях устойчивого развития Coca-Cola HBC можно на сайте: https://coca-colahellenic.com/en/sustainability/sustainability-approach-and-performance/sustainability-ratings/