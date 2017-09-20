ОНФ на Кубани будет разбираться с ситуацией, когда местный чиновник подписал контракты на 10 млн руб. с компанией своей жены

Глава одного из муниципалитетов Краснодарского края за четыре года подписал контрактов на сумму 10 млн руб. с компанией, где единственным учредителем является его жена. Этот факт выяснили в ходе проверки активисты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За честные закупки» из Днепровского сельского поселения.

Поводом для проверки стали обращения жителей Тимашевского района в проект ОНФ «За честные закупки». Выяснилось, что компания «Ремстройэнерго» получала подряды на ремонт уличного освещения, водопроводной сети и теплотрасс в сельском поселении.

Как сообщили активисты ОНФ, с 2008 по 2009 гг. эта компания принадлежала нынешнему главе муниципалитета, он же – супруг учредителя ООО «Ремстройэнерго».

Эксперты проекта ОНФ установили, что с каждым годом доля выигранных компанией ООО «Ремстройэнерго» контрактов росла. Так, в 2013 г. из общей суммы расходов поселения (24,9 млн руб.) ООО «Ремстройэнерго» получило около 4,1%, в 2014 г. - 8% от 24,9 млн руб., а в 2015 г. – 10,5% от общей суммы расходов поселения в 26,3 млн руб.

В 2011 и в 2012 гг. на компания «Ремстройэнерго» получила контрактов в общей сложности на 6,2 млн руб.

Всего же с 2011 по 2015 гг. ООО «Ремстройэнерго» выполнило для Днепровского сельского поселения Тимашевского района работы по 14 контрактам.

«Здесь все признаки конфликта интересов, а значит - нарушения закона», - заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта. По его мнению, окончательный вывод можно сделать только после вмешательства правоохранительных органов.

«Со своей стороны, мы отправили информацию о выявленных фактах в районную прокуратуру и в УФАС по Краснодарскому краю», - добавил Антон Гетта.