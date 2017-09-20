Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.

Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной транзакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.

О появлении новой преступной схемы «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.

Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета».

Владимир Ульянов

Руководитель Zecurion

Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей.