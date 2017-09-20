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Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Среда, 20 сентября 2017 10:14
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Мошенники разработали новую схему кражи денег с банковских карт с помощью так называемой социальной инженерии. Их мишенью становятся люди, продающие товары на различных интернет-сайтах.
Притворившись потенциальными покупателями, мошенники стараются узнать CVV-код, указанный на обратной стороне пластиковой карточки. Киберворы объясняют, что код им нужен якобы для успешной транзакции. Назвав его, торговец ожидаемо лишается средств.
О появлении новой преступной схемы «Известиям» рассказали в компании Zecurion, специализирующейся на вопросах кибербезопасности.
Злоумышленники достаточно ловко маскируют свои цели и подменяют понятия, например, код CVV они могут назвать нейтральным «номером счета».
Владимир Ульянов
Руководитель Zecurion
Метод мошенничества с использованием социальной инженерии основан на знании психологии и использовании человеческих слабостей. По предварительным данным, потери клиентов от новой схемы обмана эксперты оценили в 200 млн рублей.

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