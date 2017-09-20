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28 аварийных домов Краснодара расселят до конца года

Среда, 20 сентября 2017 10:15
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10 лет назад в городе признали аварийными почти четыреста домов — большую часть из них уже расселили по федеральной программе.
Остались еще 79 зданий в аварийном состоянии, и в них до сих пор живут люди. Чтобы не останавливать расселение, глава Краснодара Евгений Первышов поручил разработать муниципальную программу. На аппаратном совещании в мэрии специалисты управления по жилищным вопросам представили мэру отчет о выполнении его поручения. К концу года за счет местного бюджета расселят 28 домов. Но чтобы дать новые квартиры остальным жильцам, нужно еще около миллиарда рублей.

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