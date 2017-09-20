28 аварийных домов Краснодара расселят до конца года

10 лет назад в городе признали аварийными почти четыреста домов — большую часть из них уже расселили по федеральной программе.
Остались еще 79 зданий в аварийном состоянии, и в них до сих пор живут люди. Чтобы не останавливать расселение, глава Краснодара Евгений Первышов поручил разработать муниципальную программу. На аппаратном совещании в мэрии специалисты управления по жилищным вопросам представили мэру отчет о выполнении его поручения. К концу года за счет местного бюджета расселят 28 домов. Но чтобы дать новые квартиры остальным жильцам, нужно еще около миллиарда рублей.
28 аварийных домов Краснодара расселят до конца годаСреда, 20 сентября 2017 10:15
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10 лет назад в городе признали аварийными почти четыреста домов — большую часть из них уже расселили по федеральной программе.
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