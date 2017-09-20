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Директор ООО «Градстрой» в Тихорецком районе осужден на четыре года

Среда, 20 сентября 2017 10:17
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Директор ООО «Градстрой» в Тихорецком районе осужден на четыре года в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.
Как установило следствие, в 2012—2015 годах при строительстве многоэтажного многоквартирного дома в Тихорецке он мошенническим способом завладел деньгами членов ЖСК «Юг-строй». Ущерб от действий мошенника составил более 20 миллионов рублей.
«С учетом мнения государственного обвинителя приговором Тихорецкого городского суда от 11.07.2017 года Басихин И. Л. признан виновным. Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Решением апелляционной инстанции Краснодарского краевого суда от 12.09.2017года судебный акт Тихорецкого городского суда оставлен без изменения, приговор вступил в законную силу», — сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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