Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» стартовала в Краснодаре

Больше 1200 фермеров со всего юга России приедут в краевую столицу.
Крупнейшая сельскохозяйственная выставка Краснодарского края уже седьмой год подряд открывает двери — в течение пяти дней производители со всей Кубани будут обмениваться опытом.
Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» стартовала в КраснодареСреда, 20 сентября 2017 10:19
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Больше 1200 фермеров со всего юга России приедут в краевую столицу.
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