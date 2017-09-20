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Агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка» стартовала в Краснодаре

Среда, 20 сентября 2017 10:19
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Больше 1200 фермеров со всего юга России приедут в краевую столицу.
Крупнейшая сельскохозяйственная выставка Краснодарского края уже седьмой год подряд открывает двери — в течение пяти дней производители со всей Кубани будут обмениваться опытом.

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