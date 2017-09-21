Волонтеры со всего края соберутся в ейском районе

С 27 по 29 сентября в Ейском районе пройдет краевой молодежный слет добровольцев (волонтеров) «Доброволец Кубани», Цель слета – консолидировать опыт практиков и экспертов в сфере добровольчества, оказать им информационную поддержку и поощрить самых активных представителей.

В слете примут участие 100 добровольцев из всех муниципальных образований Краснодарского края в возрасте от 14 до 29 лет.

Для молодых людей будет организована работа тематических секций, обучающих и практических семинаров, многочисленных обучающих мастер-классов и тренингов. Для того, чтобы сформировать план работы молодежного движения «Доброволец Кубани» планируется проведение дискуссионных площадок по развитию добровольческого движения на 2018 год.

28 сентября состоится форсайт-площадка, где участники поговорят о состоянии добровольчества в России, обсудят тему развития добровольческого (волонтерского) движения на Кубани, о работе Волонтерских центров, входящих в состав Ассоциации волонтерских центров России.

В рамках слета будет проведена церемония награждения победителей краевого конкурса на лучшего добровольца (волонтера) «Доброволец года – 2017» и лидеров VI Всероссийской акции «Добровольцы детям».

Организатором выступает Центр молодежных инициатив края.