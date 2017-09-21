ОНФ просит власти Краснодара решить проблему с высокой загрузкой поликлиник в новых микрорайонах

В Краснодаре прошел рейд Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поликлиникам, которые собрали наибольшее количество отзывов на сайте проекта ОНФ «Народная оценка качества» narocenka.ru. В частности, эксперты Народного фронта проверили, как в столице Кубани ведут прием пациентов в обычных городских медицинских учреждениях.

Объезд начался с городских поликлиник №9 и №10. По результатам независимой оценки качества в 2015 г. эти медучреждения показали самые низкие результаты. В тот же период в социальных сетях было множество жалоб граждан на неудовлетворительную работу, хамство медперсонала, невозможность попасть к врачу.

Однако сейчас, как отмечают активисты ОНФ, ситуация изменилась. Администрации поликлиник провели работу над ошибками и запустили проект «Открытая регистратура». Неразбериха на входе, очереди и другие проблемы – теперь в прошлом.

Для упрощения процесса приема пациентов была введена система электронной очереди, которая помогла распределить потоки больных к нужным специалистам. Пример городских поликлиник №9 и №10, по мнению экспертов ОНФ, должны перенять и другие медучреждения края. Ведь большинство негативных отзывов, пришедших на сайт narocenka.ru, связаны именно с долгими очередями за талонами и к врачам.

«Наблюдать идеальный порядок и небольшое число довольных пациентов было хоть и приятно, но непривычно, - рассказала эксперт ОНФ, член Общественной палаты города Краснодара Светлана Кумбарули. – Но, приехав в городскую поликлинику №13, мы столкнулись с очередями и неразберихой в регистратуре, скандалами среди посетителей, отсутствием врачей, талонов, питьевой воды и кондиционеров. А в детской городской поликлинике №13 ситуация обстояла не лучше: мамам с детьми там приходится по нескольку часов ожидать своей очереди, коляски оставить негде, а врачи на дом не выезжают вообще. Выслушав все жалобы, мы пообещали краснодарцам задать эти вопросы руководству нашего Минздрава».

Следующей точкой рейда общественников стала еще одна проблемная городская поликлиника - №16, расположенная в микрорайоне Московский, где прирост населения прямо пропорционален количеству социальных учреждений. Как и следовало ожидать, очереди к врачам здесь оказались не меньше чем в 13-й детской городской поликлинике. Кроме того, пациенты, страдающие диабетом, пожаловались на отсутствие жизненно необходимых препаратов.

«Пациенты городской поликлиники №16 сообщили нам, что не могут попасть к кардиологу, - рассказал координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Климов. - При этом очереди около кабинета не оказалось. Специалист оказался свободен и работал с документами, а на наш вопрос, можно ли попасть на прием, ответил утвердительно и отправил в регистратуру за талоном. Но в регистратуре нам упорно доказывали, что талонов нет, и врач не принимает. Замкнутый круг. Подобная несогласованность приводит к тому, что люди неделями не могут попасть к врачу, не соблюдаются предельные сроки, установленные программой государственных гарантий. Дозвониться пытаемся, тоже не получается. Это очень раздражает людей, для которых подобная неорганизованность работы регистратуры создает реальную проблему».

Общественники посетили еще ряд объектов, пообщались с людьми в очередях, врачами, работниками регистратур и по итогам рейда собрали «круглый стол» в региональном исполкоме ОНФ с участием представителей здравоохранения края, Росздравнадзора, администрации Краснодара, врачей, общественников и журналистов.

«В августе мы проводили мониторинг качества работы поликлиник в Краснодарском крае. Результаты исследования были нами обобщены и направлены руководству краевого Минздрава для устранения выявленных нарушений. Проблемы у нас есть, мы все вместе должны работать над их устранением, но, как сказал президент страны Владимир Путин, никакие нагрузки и проблемы не могут быть поводом для грубого или невнимательного отношения к пациентам», - отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Еще одной темой рейдов стала деятельность общественного совета при Министерстве здравоохранения Краснодарского края по оценке качества работы районных и городских поликлиник. Народный фронт поднял вопрос, почему в состав совета и рабочей группы при нем, обеспечивающих независимую оценку качества, входит большое количество действующих руководителей медучреждений. Выявленная советом удовлетворенность жителей Краснодарского края качеством оказания услуг в соцсфере в показателе 90%, основанная на анкетировании граждан на сайте Минздрава, вызвала скептическую улыбку практически всех участников заседания.

Участники круглого стола договорились, что рекомендации общественного совета по всем социальным учреждениям по итогам 2016 г., а также и в дальнейшем, будут публичными и появятся на ресурсе bus.gov.ru. Региональный штаб ОНФ займется решением вопроса обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Никто из приглашенных представителей органов власти не смог обозначить сроки, в которые будет решена проблема переполненности 13-й и 16-й городских поликлиник в связи с ростом населения микрорайонов, которые они обслуживают.

По итогам совещания, региональное отделение ОНФ в Краснодарском крае направило в органы власти обращение с просьбой в ближайшее время определить сроки устранения выявленных проблем. Кроме того, эксперты ОНФ обращают внимание Министерства здравоохранения Краснодарского края на необходимость решения проблемы отсутствия питьевой воды в медучреждениях. Особенно серьезная ситуация сложилась в онкологическом центре, где пациенты вынуждены находиться практически круглосуточно.