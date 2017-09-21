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В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который оказывал услуги по катанию на водном аттракционе «Таблетка»

Четверг, 21 сентября 2017 10:45
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По версии следствия, 06 августа 2017 года в 18 часов, находясь на пляже детского оздоровительного лагеря «Нива», расположенного в городе Геленджике Краснодарского края, 26-летний мужчина катал отдыхающего на водном аттракционе «таблетка», буксируемом с помощью фала, прикрепленного к гидроциклу. Данная услуга стоила 350 рублей. В процессе катания, подозреваемый, не избрав безопасный скоростной режим, начал совершать опасные маневры на гидроцикле, в результате чего, надувной аттракцион перевернуло, и пассажир ударился ногой о закрепленную в «таблетке» видеокамеру. При ударе потерпевший получил тяжелые повреждения, в виде рванной раны правой стопы.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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