Жители ЮФО и СКФО накопили на депозитах 1,9 трлн рублей

Объем вкладов населения, привлеченных банками в ЮФО, по состоянию на 01.07.2017 составил 1,5 трлн рублей. Рост по отношению к аналогичной дате прошлого года – 10%. В СКФО величина вкладов населения увеличилась на 9,5% и составила 383 млрд рублей. В целом по стране вклады за год выросли почти на 8%.

На каждого жителя ЮФО по данным на 1 июля текущего года приходилось 93 тыс. рублей сбережений, тогда как годом ранее было 85 тыс. рублей, в СКФО – 39 тыс. рублей и 36 тыс. рублей соответственно. Преимущественная часть средств населения привлечена в национальной валюте (в ЮФО – 87,7%, СКФО – 92,2%).

Рост депозитов населения в двух федеральных округах опережал рост задолженности по розничным кредитам (прирост за год менее 7%). Приток вкладов наблюдался, несмотря на уменьшение депозитных ставок. Так, в июне 2017 года средняя депозитная ставка по двум округам составляла 5,6%.

«Сберегательная модель поведения населения связана с сохранением взвешенного подхода к потреблению и доверием к банковской системе», – прокомментировал Олег Киселев, начальник Южного ГУ Банка России.

Наибольший объем сбережений в ЮФО у жителей Краснодарского края (44%) и Ростовской области (30%), в СКФО – Ставропольского края (60%). Наиболее существенные темпы роста объема вкладов наблюдались в активно развивающихся регионах ЮФО – Республике Крым и г. Севастополь (за год почти на 30%), в СКФО – в Республике Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкарской Республике и Ставропольском крае (более чем на 10%).