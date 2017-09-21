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Три краснодарки вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2017»

Четверг, 21 сентября 2017 10:48
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«С 20 сентября и по 15 октября продлится интернет-голосование на сайте конкурса, по итогам которого из 100 полуфиналисток России и стран СНГ выберут 25 участниц финального шоу, которые поборются за главный приз конкурса — корону победительницы и 1 000 000 рублей», — сообщают организаторы.
В полуфинал, от Краснодара, прошли Олеся Пучка, представляющая компанию «Автокарт-Юг», Галина Сазыка — ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» и Алена Ильина, сотрудница компании «Редакция Телерадиокомпании Екатеринодар».

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