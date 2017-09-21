Три краснодарки вышли в полуфинал международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2017»

«С 20 сентября и по 15 октября продлится интернет-голосование на сайте конкурса, по итогам которого из 100 полуфиналисток России и стран СНГ выберут 25 участниц финального шоу, которые поборются за главный приз конкурса — корону победительницы и 1 000 000 рублей», — сообщают организаторы.

В полуфинал, от Краснодара, прошли Олеся Пучка, представляющая компанию «Автокарт-Юг», Галина Сазыка — ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» и Алена Ильина, сотрудница компании «Редакция Телерадиокомпании Екатеринодар».