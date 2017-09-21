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В Геленджике на самострои поставят специальные метки

Четверг, 21 сентября 2017 10:50
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Надпись появится на всех зданиях, подлежащих сносу.
Борьба с самовольными постройками продолжается в Геленджике. Власти курорта решили ставить специальные метки на самострои. Надпись «Самовольная постройка, подлежит сносу» будет сделанас помощью трафарета на фасаде здания.
«На сегодняшний день в Геленджикском городском отделе службы судебных приставов, а также в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП по Краснодарскому краю находятся 66 исполнительных производств по сносу самовольных построек, 36 из которых — многоквартирные дома», — сообщает пресс-служба Геленджика.
На всех этих объектах строительство ведется без разрешения, с грубыми нарушениями противопожарных норм и требований к сейсмической устойчивости конструкций.
Предупреждающая надпись «Самовольная постройка, подлежит сносу» уже нанесена на несколько домов.

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