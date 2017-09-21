В Краснодаре мальчика-богатыря подбросили в беби-бокс‍

В Краснодаре новорождённый ребёнок оказался не нужен своим биологическим родителям. Избавиться от бремени воспитания ребёнка родители решили, подбросив малыша в беби-бокс, передаёт ИА REGNUM.
Сигнал в так называемом «окне жизни», оборудованном в городской больнице скорой медицинской помощи кубанской столицы сработал в полночь, 21 сентября. При новорожденном никакой записки и одежды не было.
«Мальчик весом 4,4 кг и ростом 55 см был незамедлительно проконсультирован врачами. Внешний осмотр показал, что малыш здоров, а с момента родов прошло не более суток», — уточнили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.
Добавим, что мальчик стал 22 ребёнком, оставленным за время существования беби-бокса в Краснодаре.
В Краснодаре мальчика-богатыря подбросили в беби-боксЧетверг, 21 сентября 2017 10:53
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В Краснодаре новорождённый ребёнок оказался не нужен своим биологическим родителям. Избавиться от бремени воспитания ребёнка родители решили, подбросив малыша в беби-бокс, передаёт ИА REGNUM.