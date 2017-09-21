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Кубанские продукты станут конкурентоспособнее

Четверг, 21 сентября 2017 10:56
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Губернатор обратил особое внимание аграриев на возможность максимально занимать продуктовые полки в условиях импортозамещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Качественная кубанская продукция должна быть доступна каждому жителю края и страны. Уверен, скоро начнется активная конкуренция за товары именно наших сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул губернатор.
Также Кондратьев отметил, что местное сырье должно стать основным для краевых перерабатывающих предприятий. На сегодняшний день молочные заводы региона способны принять свыше двух миллионов тонн молока, но чтобы они работали на полную мощность, кубанского продукта еще не хватает. Глава региона также подчеркнул, что хорошим подспорьем для фермеров станет создание кооперативов — для упрощения поиска потребителей продукции.

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