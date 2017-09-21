«Кубаньводкомплекс» завершил подготовку к работе в осенне-зимний период.

Специалисты государственного унитарного предприятия Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» завершили ремонтно-профилактические работы на объектах водоснабжения. Три ремонтно-эксплуатационных управления – «Троицкий групповой водопровод», «Таманский групповой водопровод» и «Ейский групповой водопровод» - полностью подготовлены к отопительному сезону.

Выполнен целый комплекс мероприятий, включающий в себя промывку сетей и резервуаров чистой воды, проверку технического состояния запорно-регулирующей арматуры, водопроводных вводов, котельных, электрооборудования и линий электропередач, а также работы очистных сооружений, капитальный ремонт артезианских скважин с заменой насосных агрегатов, ремонт наиболее аварийных участков водопроводных сетей и многое другое. Подготовка к зиме проходила по установленному графику.

«Данные профилактические мероприятия – ключевой фактор для стабильности системы. В осенне-зимний период одной из основных задач предприятия является бесперебойное обеспечение водой объектов теплоэнергетики - котельных и тепловых пунктов, а также обеспечение высокого качества сервиса для наших потребителей», - рассказал заместитель директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Владимир Середенко.

Следует отметить, что все мероприятия, включенные в план по подготовке объектов к работе в зимних условиях, выполнены в установленные сроки и с хорошим качеством. Все подразделения предприятия получили паспорта готовности к работе в зимний период 2017-2018 годов.

В настоящее время продолжаются работы по замене ветхих водопроводных сетей. Кроме того, на предприятии создан резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций.