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В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии

Пятница, 22 сентября 2017 00:09
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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов объяснил прогнозируемый рост пенсий неработающих пенсионеров на 11% в ближайшую трехлетку ростом зарплат россиян.
Ранее Дроздов сообщал, что рост пенсий неработающих пенсионеров составит 11% за период с 2018 по 2020 годы.
«За счет доходов, за счет взносов (вырастут пенсии). Растут зарплаты, растут взносы — соответственно будут расти пенсии», — сказал РИА Новости Дроздов.
Он также напомнил, что индексация пенсий в этом году будет выше инфляции 3,7%, также на 3,7% будет проиндексирована и фиксированная выплата к страховой пенсии.

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