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На Кубани за последние годы восстановили и построили более 100 церквей‍

Пятница, 22 сентября 2017 00:09
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 21 сентября встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В рамках встречи они обсудили духовную жизнь региона.
По словам Кондратьева, за последние годы в крае уже восстановлено и построено более 100 церквей, работа в этом направлении будет продолжена.

Глава региона также добавил, что в школах на уроках кубановедения значительная часть часов отдана под основы православия, также есть предмет – основы православной культуры.

«Священнослужители проявляют активную позицию, они приходят в школы, общаются с молодежью, рассказывают в доступной форме о православной вере, приглашают посещать храмы»,- отметил губернатор края.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в свою очередь подчеркнул, что Краснодарский край –регион, имеющий огромное значение для страны и не только как гарант продовольственной безопасности государства.

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