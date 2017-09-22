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В Сочи пройдет чемпионат Юга России по приготовлению пиццы

Пятница, 22 сентября 2017 00:11
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Зимняя олимпийская столица из символа молодости и красоты рискует прерваться в глобальную столовую. В первых числах октября в Сочи пройдёт чемпионат Юга России среди умельцев делать вкусную, сытную и мега-калорийную пиццу. Для этого конкурсанты будут использовать не только классические печи, но и всякие (в глазах любого итальянца) извращения, на которые будет способна выдумка поваров в номинации авторский пиццы.

Пиццайлло также будут вымазывать свою беленькую спецовку в надежде получить звание лучшего мастера «быстрой растяжки», «большой растяжки» и даже создадут гастрономические шедевры в «Пицце-акробатике».

- Победитель сможет принять участие в чемпионате мира по приготовлению пиццы, который пройдет в итальянской Парме в 2018 году, пояснили в пресс-служба администрации Сочи. О количестве и точной географии участников пока ничего неизвестно.

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