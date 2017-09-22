Новая аллея появится в Краснодаре в честь 80-летия Краснодарского края‍

В кубанской столице в честь 80-летия образования Краснодарского края решили создать аллею.

Украшенная зеленая зона появится в Юбилейном микрорайоне на Рождественской набережной. 21 сентября мэр города Евгений Первышов и председатель гордумы Вера Галушко пришли к месту будущей аллеи, где заложили символический камень. Как сказал глава Краснодара, это будет хорошим подарком жителям, так как землю отдадут не под застройку, а под аллею, где горожане смогут гулять и проводить досуг.

Протяженность будущей аллеи составит 800 метров. Ее созданием займется главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. На аллее обустроят детские и спортивные площадки, красивые зеленые зоны, пешеходные дорожки и зоны отдыха.