В Новороссийске открыли капсулу времени из 1967 года‍

Послания, которые полвека назад отправили будущим поколениям жители Новороссийска, сохранились целыми и невредимыми. После вскрытия капсулы времени стало понятно, что время пощадило пролежавшие на дне Черного моря материалы из прошлого. Процедура вскрытия прошла в Новороссийском музее-заповеднике.

Право открыть капсулу предоставили Владимиру Козловскому, он был капитаном «Шхуны ровесников» в конце 60-х, а также бывшему секретарю организации треста «Морстроя» Виктору Новику. Они отметили, что сама капсула и её содержимое находятся в первозданном состоянии. Для этого была использована специальная технология: все послания поместили в коробки и только потом в капсулу, туда же положили влагопоглощающий гель, бронзовую капсулу в металлическом ящике залили эпоксидной смолой, а сам ящик был замурован в бетонный массив.

Всего в капсуле находилось 14 коробок. В первой из вскрытых оказались фотографии и записи с голосом легендарного диктора Советского Союза Юрия Левитана.

Теперь все экспонаты будут выставлены в Новороссийском музее-заповеднике. Ознакомиться с ними смогут все желающие. Выставка для горожан и гостей города будет открыта с 25 сентября по 30 сентября.