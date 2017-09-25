Олимпийское образование Сочи покоряет мир. В Российском Международном Олимпийском Университете (РМОУ) стартовал новый учебный год. За парты сели представители 15 государств, желающие стать высококлассными спортивными менеджерами.

- Это пятый набор Российского Международного Олимпийского Университета. Сегодня смело можно сказать, что университет состоялся, он международно-признан, мы буквально ворвались в мировую элиту образования по подготовке спортивных менеджеров. Высокое качество нашей программы обучения подтвердил рейтинг журнала Sport Business International. Мы вошли в десятку лучших в мире. Учитывая, что существует около тысячи похожих курсов - это очень хорошее достижение. Неудивительно, что к нам на учебу приезжают из разных стран. Студентами Олимпийского Университета за время его работы стали представители уже 48 государств, - отметил ректор РМОУ, профессор Лев Белоусов.

Студенты РМОУ - представители национальных олимпийских комитетов, спортивных федераций и организаций из Ганы, Индии, Испании, Казахстана, Кении, Китая, Колумбии, Мексики, Парагвая, России, Уганды, Финляндии и Эфиопии. Есть и слушатели из самых экзотических стран – Суринама и Тринидад и Тобаго. Многие – обладатели грантов Благотворительного фонда Владимира Потанина. За их плечами серьезный спортивный и управленческий опыт, работа в структурах олимпийского движения, федерациях, футбольных клубах, общественных организациях и индустрии фитнеса.

- Я работаю в Национальном Олимпийском Комитете Парагвая. Когда узнал о возможности приехать в Сочи, ни минуты не раздумывал. Это же город олимпийского наследия. В Олимпийском Университете собраны самые лучшие преподаватели. Уверен, за год учебы смогу получить знания, которые буду применять для развития спорта не только в моей стране, но и во всем регионе, - поделился планами Бруно Сапиенза из Парагвая.

Развивать спорт, не в Латинской Америке, а на Алтае намерен Сергей Хорохордин. Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике, завершив спортивную карьеру, уже несколько лет занимает пост старшего тренера края. Сегодня знаменитый атлет вместе с представителями 16 регионов страны – студент Олимпийского Университета.

- Поступить в Российский Международный Олимпийский Университет хотел еще в 2014 году, но был занят в спортивной карьере. Сегодня моя мечта сбылась. Для меня учеба – не просто Сочи, море и солнце, четко знаю, чего мне не хватает для того, чтобы занять руководящую должность, активнее развивать спорт в родном Алтайском крае, - подчеркнул Сергей Хорохордин.

Студентам предстоит изучить темы «Экономика спорта и олимпийских игр», «Управление, политика и олимпийское движение», «Исследования в спортивном менеджменте», «Спорт и олимпийские игры как бизнес», «Спортивный маркетинг и коммуникации». Преподают на курсе известные российские и зарубежные эксперты, профессора из ведущих университетов и олимпийских исследовательских центров разных стран мира. Большое внимание будет уделяться практическим занятиям и стажировкам. Обучение проходит в современном кампусе, созданном компанией «Юниверсити Плаза» в центре Сочи.

- Программа РМОУ «Мастер спортивного администрирования» обеспечивает глубокое погружение не только в лучшую практику управления спортивными объектами, но и в олимпийскую культуру и международный контекст. Уверена, что навыки, которые получат студенты по итогам обучения в университете, будут иметь значение как для карьеры каждого из них, так и в целом для развития спорта, - подчеркнула заместитель министра спорта России Наталья Паршикова.

Ирина СИЗОВА